Ilfattoquotidiano.it - Da educazione all’affettività a corsi contro l’infertilità: la destra anti-gender perde un’altra occasione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’ultima manovra erano stati trovati 500 mila euro, grazie a un emendamento di Riccardo Magi di +Europa, passato con il voto delle opposizioni, destinati all’e alla sessualità nelle scuole. Finalmente, abbiamo pensato, qualcosa si sta muovendo dopo le tante parole del ministero dell’Istruzione Valditara, spese anche nell’incon Gino Cecchettin per la firma del protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Giulia Cecchettin, con l’obiettivo di avviare pereducativi nelle scuole per prevenire la violenzale donne.Ma la fobia di questaper il “” ha prevalso ancora una volta e così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il question time alla Camera, ha spiegato che quei 500mila euro stanziati dalla Legge di Bilancio per promuoveredisessuale e affettiva saranno utilizzati per formare gli insegndelle scuole medie e superiori sui temi della prevenzione del