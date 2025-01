Cultweb.it - Cos’è Yule, il Solsitizio d’inverno celtico che parla di rinascita?

è un termine particolare capace di evocare atmosfere antiche e misteriose. Si tratta, infatti, di una celebrazione radicata nelle tradizioni pagane e precristiane, legata in particolare al solstizio. In questo periodo dell’anno, infatti, quando le giornate si accorciano e le notti si allungano,rappresenta un momento di profonda riflessione e di attesa per il ritorno della luce.Gli elementi simbolici che caratterizzano la festa pagana di– Fonte: Le cose di LauraLe sue origini affondano nel cuore delle antiche culture europee, in particolare nelle tradizioni celtiche e germaniche. Per questi popoli, il solstizioera un momento cruciale dell’anno, segnando il punto di massima oscurità e il successivo inizio dellaera considerata come dunque una festa di passaggio, un momento in cui si celebrava la morte simbolica dell’anno vecchio e la nascita di quello nuovo.