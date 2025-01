Zonawrestling.net - Corey Graves si esprime dopo il passaggio a NXT:”Non abbastanza famoso per il mio lavoro”

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimana, la WWE ha cambiato il suo commentary team, Michael Cole e Pat McAfee guidano il commento del brand rosso, mentre Wade Barrett e Joe Tessitore commentano l’azione a SmackDown. Questi cambiamenti hanno portatoa essere spostato dal main roster a NXT, una mossa che sembra aver frustrato il commentatore.Su X,ha riflettuto sul suo percorso in WWE, parlando anche della notizia che la sua carriera sul ring fosse giunta al termine a causa di infortuni. Pur senza fare riferimento diretto al suoda Raw a NXT, il commentatore ha espresso il suo disappunto per essere stato detto che “non seiper fare il tuo stesso.”“Immagina inseguire il tuo sogno. Poi ti viene DETTO (non decidi tu) che non sei più fisicamente in grado di perseguire quel sogno.