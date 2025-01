Oasport.it - CIN CIN ITALIA! Gli azzurri tornano ai Mondiali di pallamano e dilagano sulla Tunisia!

La prima partita dell’ai2025 diè stata semplicemente straordinaria. Gliinfatti si sono imposti a Herning nel match contro labattendo la rappresentativa africana col punteggio di 32-25. Una buona ipoteca sul passaggio del turno, verso il Main Round del torneo iridato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.LA CRONACALa partita a Herning inizia con un chiaro tema tattico. Laprova a far girare la palla per cercare di innescare la fisicità di Jbeli, mentre l’prova ad attivarsi sfruttando la sua velocità. All’inizio è il tema tattico degli africani a pagare, ma dopo il cambio difensivo con Bulzamini a prendersi cura del pivot avversario, glisi sciolgono. L’1-3 iniziale diventa 3-3 quando Prantner comincia a mostrare tutte le sue doti.