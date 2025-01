Amica.it - Ciao Carrie, il taglio capelli del momento si chiama Charlotte

Leggi su Amica.it

C’era una volta il fascino esplosivo e ricciolo, diBradshaw. Quei suoigonfi ed energici, che rimbalzavano felici tra le vie di Manhattan. In Sex and The City. Ilallaha conquistato trend e donne, fino a qualche stagione fa ma ora sembra passare il testimone. Perché le tendenzemedi 2025 eleggono loCut ada avere e sperimentare in questo. Una virata di stile decisamente più bon-ton, ispirata alle pettinature di una delle migliori amiche diYork, interpretata da Kristin Davis.Tendenzemedi: alla scoperta delloCutCome passare da una Brat Summer, con l’estetica irriverente e provocatoria di una ragazza brat, a un inverno allaYork? Tutta pieghe perfette aie cerchietti classici? Le tendenze sono belle perché varie e ognuna può scegliere quella che più le appartiene in quel