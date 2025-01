Ilfattoquotidiano.it - Certificati falsi per avere il reddito di cittadinanza: il primogenito di Bossi condannato a due anni e mezzo

Riccardo, figliodel fondatore della Lega Umberto, è statoa duee sei mesi in primo grado con rito abbreviato. L’accusa? False attestazioni per ottenere ildi, che non gli era dovuto. La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Busto Arsizio (Varese), Veronica Giacoia. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che ha coordinato le indagini, aveva chiesto una condanna a duee 4 mesi. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 15mila euro nei confronti dell’Inps.Secondo gli inquirenti tra il 2020 e il 2023 Riccardoha incassato indebitamente ildi. Davanti al pm,si era avvalso in passato della facoltà di non rispondere. Stando a quanto ricostruito dal pm Calcaterra il figlio del Senatur ha percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità per un ammontare complessivo di 12.