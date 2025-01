Superguidatv.it - “Black out 2 – Le verità nascoste”, intervista esclusiva ad Aurora Ruffino: “Lidia deciderà di portare avanti la gravidanza. Anche a me capita di pensare alla maternità”

Leggi su Superguidatv.it

Torna da martedì 14 gennaio in prima serata su Raiuno “out 2 – Le”, una coproduzione Rai Fiction – Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. La serie riparte con un nuovo omicidio e tanti colpi di scena che cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Nei panni della carabinieraErcoli ritroveremo la bravissima. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in.“out 2-Le”,adAi nostri microfoni, l’attrice ha anticipato come evolverà il suo personaggio: “Scopriremo un personaggio diverso. In questa prima stagione l’abbiamo vista nella sua vulnerabilità e fragilità, ha vissuto una crisi d’identità importante dovuta agli eventi drammatici.