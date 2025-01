Ilveggente.it - Anna Kalinskaya, sguardi di fuoco a Melbourne: qui gatta ci cova

Leggi su Ilveggente.it

, se ne sono accorti tutti: è successo a.C’è chi afferma che non siano più tornati insieme. Che abbiano chiarito, forse, quanto accaduto, ma che abbiano deciso di comune accordo di non riprovarci più. O, magari, di rifare un tentativo in un altro momento, magari un po’ meno delicato di quello che entrambi, per forza di cose, stanno attraversando.di: quici(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa verità, però, è che non sappiamo assolutamente niente di quello che è realmente accaduto trae Jannik Sinner, che per un po’ sono stati la coppia più bella e chiacchierata del circuito maggiore. I due piccioncini avevano confermato la loro relazione in occasione dello scorso Roland Garros, ma diverse crisi hanno vissuto a partire da quel momento.