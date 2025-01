Ilgiorno.it - Alla 3B Meccanica di Urgnano stop alla produzione da novembre e lavoratori senza stipendio da due mesi: sindacati sul piede di guerra

(Bergamo), 14 gennaio 2025 –da tre, il datore di lavoro sparito nel nulla dall’inizio di dicembre e un futuro privo di certezze. È quanto stanno vivendo i venti dipendenti della 3Bdi, piombati nel dramma della disoccupazione e della mancanza del salario quando il titolare della ditta specializzata nella fornitura di componenti per macchinari agricoli, Ferruccio Bonaccini, ha comunicato il 28di aver avviato la procedura di fallimento. A far precipitare la situazione è stata la comunicazione, venti giorni prima, della Same di Treviglio – azienda leader nelladi trattori – di voler interrompere le commesse che forniva fino a quel momento3B, e che rappresentavano per quest’ultima il 70 per cento del fatturato. A quel punto per la 3B non è rimasto altro da fare che cessare l’attività.