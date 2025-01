Rompipallone.it - Tegola Inter, non solo Mkhitaryan: nuovo infortunio pesantissimo per Inzaghi

Ultimo aggiornamento 13 Gennaio 2025 14:50 di AlessiaArrivano pessime notizie in casa dell’: oltre asi è fatto male (di) anche un altro top nerazzurro. L’scenderà mercoledì sera in campo a San Siro alle ore 20:45 per affrontare il Bologna, gara da recuperare per lo stop dovuto agli impegni della Supercoppa Italiana. Per l’occasione non arrivano però buone notizie in casa di Simone, anzi. Arriva un altroche preoccupa parecchio.Intanto, poche ore fa il club nerazzurro ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che: “Henrikhsi è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra”.