Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto impressiona nei 10000 agli Europei, ma la medaglia non c’è. Lollobrigida in crescita

Leggi su Oasport.it

La Thialf Arena, sede deglidi, ha emesso i propri verdetti e per l’Italia, nella competizione Allround, si registrano il quarto posto die il quinto di Francesca. Ci si aspettava un po’ di più? Dal veneto obiettivamente sì, mentre dall’atleta romana si può descrivere il tutto col sorriso, perché si nota un’evoluzione di condizione.La versione didi questi campionati ha convinto e non poco esclusivamente per la prestazione neimetri. Il suo crono di 12’35”96 (miglior prestazione ufficiale della stagione) sta a certificare la sua forza nella specialità più lunga dello schedule, ma parlando di una competizione col format menzionato era lecito attendersi qualcosa di meglio nelle altre distanze, in particolare nei 5000 metri.Tenuto conto dell’assenza del campione olandese Patrick Roest, si poteva pensare che il podio fosse alla portata dell’azzurro, ma un po’ i suoi tempi non eccelsi (metri a parte) e un po’ la coppia norvegese formata da Sander Eitrem e Peder Kongshaug sugli scudi hanno concorso a un piazzamento ai piedi del podio.