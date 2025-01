Ilfogliettone.it - Nuovo trattamento promette di eliminare le infezioni da vermi intestinali

Leggi su Ilfogliettone.it

Leda, conosciute come elminti trasmessi dal suolo, colpiscono almeno un miliardo e mezzo di persone in tutto il mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le considera una priorità globale e ha fissato l’obiettivo di eliminarle come problema di salute pubblica entro il 2030.Ora, uncombinato potrebbe rappresentare una svolta decisiva. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet Infectious Diseases evidenzia l’efficacia di una nuova pillola che combina due farmaci già esistenti: albendazolo e ivermectina. Questa combinazione non solo aumenta l’efficacia delcontro un numero più ampio di patogeni, ma semplifica anche le modalità di somministrazione, rendendolo più accessibile nelle aree colpite.Leda elminti: una piaga globaleLeda elminti trasmessi dal suolo sono classificate tra le malattie tropicali neglette.