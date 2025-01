Ilrestodelcarlino.it - Nuove scuole in città: "Acceleriamo sui lavori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segna un giro di boa il nuovo anno per la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto), che si appresta ad affrontare una seconda metà di mandato con diversi cantieri in corso e sfide da compiere. Molto di questo verrà illustrato nell’assemblea pubblica programmata il 6 febbraio. Giampaoli, che bilancio si sente di fare? "Positivo. Quando ci siamo insediati, non avendo il bilancio approvato, la prima fase è stata preparatoria, poi operativa di due anni. Abbiamo dato priorità alle opere più attese: penso alla riqualificazione del campo sportivo ex-Enaoli che ha rianimato la zona di Santa Maria. Un punto di partenza, salvato dopo la certezza del contributo per la ricostruzione di palestra e laboratori dell’Ipsia, che altrimenti sarebbe stato dirottato altrove". Ricostruzione scolastica, qual è lo stato dell’arte? "Stiamo perfezionando l’acquisto dell’area in via Grazie per leelementari e medie, già a dicembre abbiamo provveduto al documento di indirizzo alla progettazione, redatto internamente.