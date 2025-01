Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: duello Lategan-Al Rajhi tra le auto, Sanders davanti tra le moto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.32– Al comando all’intermedio dei 200 km troviamo Henkcon il tempo di 1:55:20 e un vantaggio di nove secondi nei confronti di Guy David Botterill e di 1’10” su Brian Baragwanath. Sesto Ala 2’35”, Al-Attiyah è undicesimo a 5’50”, ma sta guadagnando su Ekstrom.8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, con partenza da Al Duwadimi e arrivo a Riad dopo 737 chilometri complessivi. Entra nel vivo la seconda settimana del rally raid più prestigioso e importante al mondo (che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno di fila), giunto all’edizione numero 47.La frazione odierna prevede 250 chilometri di trasferimento e 487 competitivi, con un terreno prevalentemente duro ma con alcune sezioni di sabbia e (nel finale) dune che potrebbero fare la differenza in termini di guida e navigazione.