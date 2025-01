Bergamonews.it - L’Aci di Bergamo supera quota 28 mila soci

La progressione continua costante: ideldihannoto28. Per l’esattezza al 31 dicembre 2024 erano 28.191. E il trend prosegue, motivando il naturale compiacimento del vertice Aci di via Maj 16 in città: il presidente Valerio Bettoni e il direttore Giuseppe Pianura, dichiaratamente soddisfatti e al tempo stesso determinati a continuare la scalata verso sempre più alte cime.Il mantra consolidato è quello ben noto del “mola mia”, che si traduce in presenza, impegno, iniziative, operatività per l’ampia causa di promozione della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Bettoni e Pianura all’unisono sottolineano come i risultati sono il frutto degli sforzi di uno staff professionale collaudato negli uffici centrali e con la convergenza delle 22 delegazioni attive sul territorio della provincia.