Secoloditalia.it - La rabbia del papà di Ramy dopo gli scontri. Ai violenti: “Non usate il nome di mio figlio come alibi”

Leggi su Secoloditalia.it

È arto per la violenza gratuita che si è scatenata neldi suo. Ilditorna a chiedere ai manifestanti, antagonisti e centri sociali, che hanno messo a ferro e fuoco Bologna e Roma, di fermarsi. Yehia Elgaml, 61enne egiziano, da quasi venti in Italia, si rivolge ai. “A loro dico che va bene chiedere verità e giustizia per. Ma, per favore, non fate casino, né cose brutte. Fate manifestazioni con calma, nelle quali si cammina e basta, fate iniziative pacifiche”. A poche ore daglie il ferimento degli agenti, la famiglia del diciannovenne morto a seguito di un inseguimento con la poliziaaver violato un posto di blocco, condanna con forza gli atti di violenza.Ildiai: fermatevi, nonildi mio“Condanniamo le violenze e gli episodi di vandalismo.