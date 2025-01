Lanazione.it - La morte di Oliviero Toscani, il cardiologo: “E’ stato un incidente, non ha sofferto”

Cecina (Livorno), 13 gennaio 2025 –sarebbe morto per un“che nulla ha a che vedere con la sua patologia cardiaca”. A rivelarlo è Michele Emdin,del grande fotografo e direttore del dipartimento cardio-toracico della Fondazione Monasterio. "ha vissuto tutta la sua vita al di fuori delle convenzioni e muore nello stesso modo. Il suo è un momento di passaggio totalmente privato"., ha aggiunto Emdin, "non ha. In ospedale a Cecina tutto lo staff medico èperfetto, così come lo èil suo medico di base". Emdin è andato a trovarlo sabato ed ha confermato che non sarà allestita la camera ardente: "Era circondato dall'affetto della sua famiglia ed è deceduto circondato dalla sua musica, quella che ha potuto ascoltare fino alla fine".