Incendi di Los Angeles, da Beyoncé a Sharon Stone: le donazioni delle star

Mentre prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per domare gli, a Lostantedel cinema, della musica e dello showbiz americano si stanno adoperando per aiutare le famiglie che hanno perso la loro casa. L’ultima in ordine di tempo èche ha promesso 2,5 milioni di dollari tramite la sua organizzazione no-profit BeyGood per le vittime del rogo Eaton ad Altadena e Pasadena. In un comunicato, la fondazione di Queen B ha collaborato con chiese, centri comunitari e volontari per identificare i proprietariabitazioni bruciate e i residenti più bisognosi già dal 7 gennaio. In precedenza, anche Jamie Lee Curtis – che ha dovuto dire addio alla sua villa durante gli– aveva promesso 1 milione di dollari per sostenere le famiglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BeyGOOD (@beygood)Da Jennifer Garner a Halle Berry, gli aiutiper le vittime degliFra le primea impegnarsi per sostenere la popolazione di Loscolpita daglic’è Jennifer Garner.