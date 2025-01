Ilrestodelcarlino.it - Falconara vola, sarà testa di serie alle Finals di Coppa

6 CMB FUTSAL 1 OKASA : Sestari, Cortes, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti CMB FUTSAL: Dibiase, Vanin, Ion, Cenedese, Vieira, Dell’Ernia, Puzzutiello, Bergamotta, Amorim, Casiero, Valenzano, Cimarosa. All. Neri Arbitro: De Candia di Molfetta, Filippi di Bergamo; crono: Filannino di Jesi Reti: 1’22’’ Isa Pereira, 3’49’’ Elpidio, 13’38’’ Praticò; 21’36’’ aut. Isa Pereira, 24’30’’ Elpidio, 37’48’’ Ferrara, 39’01’’ Ferrara Note: ammonite Vanin, Isa Pereira, Valenzano e Cenedese Sei gol e una prestazione dominante quella di ieri per l’Okasa(foto), che non lascia scampo al Cmb Futsal dell’ex mister Massimiliano Neri e si aggiudica, con una vittoria netta all’ultima di andata, l’accesso dadidiItalia.