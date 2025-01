Anteprima24.it - Cavese-Giugliano 1-0, i metelliani si aggiudicano il derby del lunedì sera

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlframancava da vent’anni, dal Simonetta Lamberti di Cava: la squadra di Maiuri ha onorato eccellentemente il ritorno di questa partita sentita fra le mura amiche, portando a casa una vittoria. I tre punti guadagnati dai blufoncé sono preziosissimi in ottica salvezza: grazie ad essi, lasi sgancia in maniera importante dallo spettro playout, guadagnando l’undicesimo posto. Il, invece, non riesce ad infilare la terza vittoria consecutiva fuori casa, dopo Benevento e Taranto.Ai padroni di casa sono bastati sette minuti per trovare la rete del vantaggio con Sorrentino. Ilha una reazione timida col proprio capitano, alla mezzora di gioco. Nella ripresa, Bertotto suona la carica, ma è laad andare spesso vicina al raddoppio: prima con Fella, al 54? minuto, poi con Sorrentino e Vitale al 64? che vengono fermati dal portiere Russo.