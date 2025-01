Romadailynews.it - Cacio & Pepe Festival, torna con la 6° edizione a Eataly Ostiense.

Dal 17 al 26 gennaio 2025,Romaospita la sestadel, un evento imperdibile per gli amanti della cucina romana e della tradizione gastronomica. Durante i due weekend, le eccellenze della ristorazione romana si riuniscono per offrire un’esperienza culinaria unica, caratterizzata dalla qualità delle materie prime e dalla creatività degli chef.Le proposte delspaziano dalle versioni tradizionali dellaa reinterpretazioni più moderne. Tra i piatti in degustazione, si possono trovare i celebri tonnarelli alladel ristorante Felice a Testaccio, i pacchericon pecorino romano Dop e carciofi romaneschi del ristorante Angelina, e anche il tortello ripieno dicon scampi e lime, una versione gourmet proposta da Il Pescatorio – Street food.