Lanazione.it - Assunzioni, segnali di debolezza. Cresce il numero dei contratti: "Ma solo l’11% ha il posto fisso"

La fotografia dell’occupazione alla Spezia viene tratteggiata dai dati diffusi dall’Inps e sono a ombre e luci: bene per quanto riguarda i numeri, meno per la qualità. Se, rispetto al 2023,ildi chi ha trovato lavoro – 26.542 da gennaio a settembre a fronte di 25.827 dello stesso periodo dello scorso anno –, ammonta a poco più del– 3.068 – ildellea tempo indeterminato, con una schiacciante maggioranza dia termine (10.631, 40%) e di altre soluzioni più precarie: apprendistato per 1.152 lavoratori, contratto stagionale per 5.292, in somministrazione per 2.177 e intermittente per 4.222. Sono i tempi determinati e iin somministrazione are maggiormente rispetto al 2023, quando le firme erano state rispettivamente 10.263 e 1.