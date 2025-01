Ah eccola Le prime immagini di Jessica fuori dal Grande Fratello | dove l’hanno vista

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’uscita diMorlacchi, ilsembra aver trovato una nuova spinta anche sotto il profilo degli ascolti. La puntata trasmessa mercoledì è stata, infatti, quella con il maggior numero di telespettatori di questa stagione. Come spesso accade, le tensioni e i conflitti catturano l’interesse del pubblico, e gli scontri tra Helena e Ilaria, così come quelli trae Helena, hanno contribuito a rendere questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini più coinvolgente.La decisione didi lasciare la casa è arrivata dopo un provvedimento disciplinare e una dura renda da parte di Alfonso Signorini, che per l’occasione è entrato direttamente nella casa. La cantante, ritenendo ingiusta la decisione di essere sottoposta al televoto assieme a Helena, ha deciso di abbandonare il gioco come forma di protesta.