Lanazione.it - Ucciso a bastonate, svolta nel delitto Daveti: arrestato il vicino già sotto accusa insieme al padre

La Spezia, 12 gennaio 2025 – E’ arrivata unanell’omicidio di Stefano, il 63enne spezzino trovato massacrato di botte all’interno della sua abitazione nella frazione di Morsiano in provincia di Reggio Emilia. A quasi sette mesi dalla tragedia che ha turbato la città dove Stefano era molto conosciuto per la sua attività di professore di storia dell’arte ma anche di artista è arrivato l’arresto di uno dei due indagati per omicidio. Si tratta deldi casa Cristian Chesi di 47 anni, indagatoalEmore di 67 anni, adesso ai domiciliari.e figlio che risiedono a poca distanza dall’abitazione di Stefano sono difesi dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, mentre i familiari della vittima si sono affidati al legale Andrea Lazzoni del foro della Spezia. La tragedia era stata scoperta il 21 giugno quando Stefanovenne trovato dal personale del 118 agonizzante nella sua camera da letto, colpito con una spranga.