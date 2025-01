Digital-news.it - Tennis Australian Open 2025, dirette integrali e contenuti speciali su Eurosport e Discovery+

L’è un’esclusiva in Italia di Warner Bros. Discovery, che da domenica 12 gennaio alle finali femminile e maschile del 25/26 sarà trasmesso sue per la prima volta in diretta integrale su.Con oltre 250 ore diLIVE su1 (match di cartello) ed2 (match italiani) dai campi di Melbourne Park, Warner Bros. Discovery rinnova nella sua squadra di campioni oggi autorevoli opinionisti: Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin, Tim Henman, John McEnroe, Laura Robson, Barbara Schett, Roberta Vinci, Mats Wilander e per la prima volta il due volte vincitore dell’Jim Courier al commento per.L’sarà commentato in Italia da una grande e ormai storica squadra di telecronisti e autorevoli spalle tecniche: Riccardo Bisti, Gianmario Bonzi, Andrea Campagna, Mario Castelli, Simone Eterno, Federico Ferrero, Alessandro Lettieri, Jacopo Lo Monaco, Francesco Paone, Michele Pedrotti, Dario Puppo, Francesco Sessa; Marco Bucciantini, Paolo Canè, Lorenzo Cazzaniga, Guido Monaco, Barbara Rossi, Roberta Vinci e, novità di questo Slam, Giulia Gatto Monticone, ex-ta professionista che nel 2019 ha disputato Wimbledon e il Roland Garros.