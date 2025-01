Biccy.it - Samuel Peron punge la giuria di Ballando con le Stelle

, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato della recente edizione dicon le, dove la sua partecipazione è stata molto breve. Scelto per sostituire Angelo Madonia come partner di Federica Pellegrini, è stato costretto ad abbandonare la gara dopo pochi giorni a causa di un infortunio. “Federica è una persona simpaticissima, mi è dispiaciuto molto doverla lasciare per l’infortunio. Nei quattro giorni in cui abbiamo ballato assieme era gasatissima e contentissima. Io la massacravo e lei rideva, ci capivamo al volo. Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere!“.tornerà acon le2025?Dopo la fugace partecipazione lo scorso anno, il ballerino tornerà nell’edizione 2025? Lui, in realtà, avrebbe un’altra ambizione.