Rtv si rinnova, tra news e fiction Rai

Parte domani la nuova programmazione invernale di San Marino Rtv. Che mira "alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo dell’emittente – dicono dalla tv di Stato – sia attualmente in onda, sia d’archivio rafforzando le abitudini di fruizione e creando, allo stesso tempo, nuovi appuntamenti in fasce mirate, per target e genere televisivo. Si arricchisce di contenuti di qualità ampliando spazi informativi, approfondimenti culturali, documentari,, con anche proposte di crossmedialità, come la visual radio. Arriva ‘Rtv’, il nuovo contenitore del mattino, in diretta dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Tutti gli aggiornamenti nel Tg Flash delle 10.30, dal lunedì al venerdì (il sabato, alle 12), per arrivare alle edizioni consolidate del Tg San Marino, sette giorni su sette, alle 14 e alle 19.