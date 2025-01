Liberoquotidiano.it - Ramy: Morrone (Lega), 'Lepore e sindaci sinistra facciano mea culpa'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Dopo la devastante manifestazione di Bologna, due notazioni. La prima riguarda la nostra totale solidarietà alla Comunità ebraica di Bologna, alle aziende e alle proprietà private devastate e alle Forze dell'Ordine per l'ennesima volta in prima linea a difendere la nostra sicurezza. La seconda considerazione riguarda invece il ‘tardivo risveglio' del sindaco Matteodi fronte alle violenze perpetrate dagli squadristi die dagli antagonisti coadiuvati da frange evidentemente pro-pal e antisemite. Neppure nel suo tiepido messaggio post manifestazioneriesce a condannare in modo netto le matrici ideologiche delle ignobili violenze dei manifestanti". Lo afferma il parlamentare Jacopo, segretario dellaRomagna."È evidente -aggiunge- che c'è un fil rouge che accomuna le analoghe manifestazioni organizzate più o meno simultaneamente in alcune altre città, oltre Bologna, amministrate dalla