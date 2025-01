Anteprima24.it - Nel Salernitano nevica da ore, a Caggiano vie come piste slittino

Tempo di lettura: < 1 minutoLe strade del paese trasformate inda: accade a, piccolo centro del, dove decine di bambini hanno approfittato dellata per divertirsi, utilizzando le vie del centro storicoveri e propri parchi giochi sulla neve. In particolare, la ripida discesa situata nella piazza principale è stata presa d’assalto, con tanti ragazzi che si sono lanciati sui loro slittini.“Non è la prima volta che, quando lete sono così particolarmente copiose, le strade del nostro paese diventano un’attrazione per i bambini”, ha commentato il sindaco di, Modesto Lamattina. “La nostra comunità è abituata a convivere con questi fenomeni, e i più piccoli trovano sempre il modo di divertirsi”.è uno dei centri più colpiti della Valle del Tanagro dalle intensete delle ultime ore.