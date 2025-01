Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: Venier scavalca Brignone, ancora fuori Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.3011.48 La visibilità sta migliorando, le nuvole si sono dissolte. Che vantaggio per i pettorali alti.11.47 Comunque non ci sono rimpianti, non si può vincere sempre. Per la Coppa del Mondo generale servono piazzamenti di peso ad ogni gara ed oggi arriveranno punti importanti per. Il podio, ad ogni modo, non è affatto al sicuro. La gara èlunga.11.46spezza il sogno di Federica. L’austriaca, che aveva ben 6 decimi di vantaggio dopo il terzo intermedio, si porta al comando con 24 centesimi sull’azzurra.11.45 L’austriaca Stephanieè avanti 0.03 al primo intermedio e ben 0.28 al secondo.11.44 Huetter appena decima a 1.30, non ci ha capito nulla nei curvoni finali.