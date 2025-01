Ilrestodelcarlino.it - Il ’viaggio’ del Carlino in Pedagna. Dalle infrastrutture alla sicurezza, i residenti chiedono ascolto

Inizia dzona più popolosa della città, la, il viaggio delnei quartieri e nelle frazioni. Un’area che, non ancora terminata l’espansione urbanistica che la caratterizza da decenni, ha mostrato negli ultimi tempi una grande vivacità. In particolare per quanto riguarda la mobilitazione dei suoi abitanti, che per due volte nel giro di pochi anni hanno alzato la voce per difendere il territorio da scelte ritenute sbagliate. LE PROTESTEIl caso più eclatante risale a inizio 2022. All’orizzonte c’era la costruzione di una nuova stazione ecologica in corrispondenza della vecchia centrale di cogenerazione di Montericco. I– preoccupati per l’aumento del traffico, i cattivi odori e la cancellazione di un’area verde – insorsero. Ci fu soprattutto un sit-in rimasto celebre, che portò un paio di anni più tardi il Comune ad abbandonare ufficialmente un progetto contestato con efficacia dall’allora neonato comitato Agorà Montericco.