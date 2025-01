Secoloditalia.it - Canada, Groenlandia e Panama: un po’ di storia prima di arrivare a Trump. E alla modifica della Nato

Se gli Usa conquistassero il, nascerebbe uno Stato dal territorio poco meno estesoRussia e il doppioCina; non si direbbe lo stesso per la popolazione, cui i Canadesi apporterebbero appena 40 milioni di anime in aggiunta ai 335 degli attuali States. Può accadere?Se mai, chi scrive si chiede come mai non sia accaduto nel 1776, quando tredici Colonie si ribellarono a Londra, senza però essere seguite dai canadesi di lingua inglese, e nemmeno da quelli di lingua francese, che solo da pochissimo tempo, con la Guerra dei sette anni (1756-63), erano stati sottomessi a Londra. I canadesi, anche i francofoni, rimasero fedeli a re Giorgio III, come del resto anche non pochi delle colonie, detti loyalist. Lo era, per dirne una, quel generale Stuart che nel 1806 sconfisse i francesi a Maida in Calabria, e la memoria rimane ancora viva: un grande quartierecapitale si chiama Maida Vale.