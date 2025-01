Thesocialpost.it - Bambino di 9 anni intossicato dal formaggio, ritirato il prodotto: “Attenzione”

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovo caso di intossicazione alimentare riporta l’, in Trentino, sui rischi del consumo di prodotti caseari non pastorizzati, soprattutto per i minori. Undi soli 9è rimastodopo aver consumato il Puzzone di Moena, untipico localecon latte crudo. Secondo una nota ufficiale della Provincia autonoma di Trento, il piccolo è stato colpito da “un’infezione intestinale di origine alimentare”. L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Trento ha evidenziato una probabile correlazione con il consumo delincriminato, portando al ritiro immediato dal commercio del lotto coinvolto.Un problema ricorrente in TrentinoQuesto episodio si aggiunge a una serie di casi gravi che negli ultimihanno scosso la comunità trentina.