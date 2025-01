Lanazione.it - Bagno Silvio, la vendita è vicina: a rilevarlo un imprenditore del food

Forte dei Marmi (Lucca), 12 gennaio 2025 – Il paese non perde solo un pezzo di storia. Perde ’la storia’ della balneazione locale. E’ infatti alla stretta finale l’intesa per ladel, lo stabilimento gestito ininterrottamente da 106 anni dalla famiglia Dazzi. Sarebbe unmilanese molto noto, specializzato nel settore della ristorazione, l’acquirente di uno dei bagni d’eccellenza per accoglienza e anche per l’ormai celeberrimo spaghetto alle arselle che ha fatto della cucina delun punto di riferimento. Un altro passaggio di mano si profila per questo 2025, frutto della mannaia-aste imposta dalla Bolkestein che registra l’incedere di investimenti milionari e che fa sfumare quel principio identitario che da sempre vede i fortemarmini in prima linea: secondo i bene informati comunque per la prossima stagione gli attuali titolari dovrebbero rimanere a seguire i propri clienti.