Tragedia in Forza Italia militante 25enne si getta dall’hotel durante la kermesse L’addio via Instagram | Una gabbia mi opprime

Leggi su Open.online

Un tragico avvenimento ha sconvolto oggi la comunità di, proprio mentre era riunita a Rivisondoli, nota località montana in Abruzzo, per unadi partito. Luca Palmegiani, giovanedel partito di cui era anche stato coordinatore dei giovani a Latina, è morto dopo essere stato ritrovato a terra nei pressi dell’hotel dove pernottava per la, a Roccaraso. Tutto, compresa una serie di messaggi postati poco prima su, lascia pensare che ilabbia preso la tragica decisione di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato attorno all’ora di pranzo dal quinto piano di uno degli alberghi della zona. «Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!», aveva scritto poco prima Palmegiani in un post su