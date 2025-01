Gossipnews.tv - Stangata al Grande Fratello: Storico Sponsor Si Ritira!

Leggi su Gossipnews.tv

Un famosissimoabbandona il, rompendo una partnership storica. Ecco perché losi èto e cosa significa per il reality!Nuove difficoltà per ile Alfonso Signorini: oltre agli ascolti in calo e alle critiche per i comportamenti poco edificanti dei concorrenti, arriva un’altra tegola. Santero,del programma, ha deciso di interrompere la collaborazione con il reality di Canale 5. Una scelta che riflette una crescente insoddisfazione verso i contenuti del programma e le sue derive sempre più discutibili.L’azienda vinicola, che per anni ha scelto il GF come piattaforma pubblicitaria, ha ufficializzato la decisione attraverso una dichiarazione rilasciata al giornalista Gabriele Parpiglia. Santero ha spiegato che la scelta è frutto di una valutazione interna che ha portato a concentrarsi su modalità di promozione più coerenti con i propri valori.