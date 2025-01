Anteprima24.it - Saldi e turisti, Firenze regina ma Milano spende di più

Tempo di lettura: 3 minutiChe sia nel Quadrilatero della moda milanese o in uno dei grandi outlet italiani, in questi giorni la parola d’ordine è, anche per moltidello shopping ècon il 40,1% dei negozi visitati da, sia italiani che stranieri. Seguono36,3%, Roma 34,4% e Napoli 32,1%. A, però, va il primato dello scontrino medio più alto del turista straniero: 182 euro per ogni acquisto.si piazza seconda con 166 euro, seguita con 160 euro da Roma, che evidenzia una clientela variegata tra grandi acquirenti e visitatori più moderati nelle spese. Napoli chiude con uno scontrino medio di 105 euro. Sono i principali dati di un focus Confcommercio e Format Research sull’impatto dei flussici sull’andamento dei.Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea come un buon contributo arrivi anche dallo shopping degli stranieri extra Ue grazie alla misura “fortemente voluta da Federazione Moda Italia e Confcommercio che ha ridotto la soglia di accesso al tax free da 155 agli attuali 70 euro, favorendo anche gli acquisti in diverse località”.