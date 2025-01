Pronosticipremium.com - Roma, Mancini al centro del progetto: il difensore alla ricerca di record

Il nuovo anno per lanon è cominciato il 1° gennaio, bensì nel giorno dell’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Il tecnico di Testaccio è infatti riuscito a portare una certa serenità nello spogliatoio che si è tramutato in sicurezza e vittorie sul campo, tanto da portare latra le migliori squadre di questo ultimo periodo, seconda all’Inter. Alcuni giocatori con il nuovo tecnico si son guadagnati un posto da titolare, come ad esempio Hummels, diventato caposaldo della difesa giallorossa. Altri invece, non hanno smesso di essere presenti tra gli undici titolari, come Gianluca, uno dei principali protagonisti di questa prima parte di stagione, eppure sempre troppo poco sotto i riflettori. Il giocatore italiano non è mai stato messo in discussione dagli allenatori che si sono succeduti in questo inizio di campionato sulla panchina della, nonostante degli screzi con Ivan Juric.