Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2025 in DIRETTA: ennesima uscita per Vinatzer. Tra poco i big

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0014.14 BRASILE AL COMANDO! Pinheiro Braathen in testa con 0.12 su Kristoffersen, spettacolo eccezionale. Dopo la Bulgaria, toccherà al Brasile vincere nello sci? Può essere.14.12 Eccezionale Kristoffersen, nessuno ha la sua continuità in. Vola nettamente in testa con 1.11 su Gstrein. Eccola la manche che sposta gli equilibri, può anche pensare di vincere. Ma ora dovrà fare i conti con l’ex-connazionale Lucas Pinheiro Braathen (-0.02), ora brasiliano.14.10 Fuori Raschner. Aveva oltre mezzo secondo di vantaggio, poi l’errore sul muro. Vediamo ora cosa si inventerà il norvegese Henrik Kristoffersen (-0.