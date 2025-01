Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: si va per la tripletta norvegese, azzurri fallosi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 12.3015.13: All’uscita del poligono: Laegreid, T. Boe a 12?, J. Boe a 16?, a 28? Fillon Maillet, a 30? Perrot, Pidruchnyi, a 34? Hartweg e Rastorgujevs. Altri due errori per Hofer che è lontano. Crolla Giacomel che commette tre errori15.13: Un errore per Fillon Maillet, non sbagliano T. Boe e J. Boe.!15.12: Un errore per Laegreid15.11: Quarto poligono15.10: Al km 9.2 Laegreid davanti, a 27? Rastorgujevs, a 33? Fillon Maillet, Wright, T. Boe, J., Boe, a 48? Hartweg e Pidruchyi, Nawrath e Perrot15.08: Al km 8.6 Laegreid davanti, a 21? Rastorgujevs, a 34? Fillon Maillet, Wright, T. Boe, J., Boe, a 46? Hartweg e Pidruchyi, a 51? Nawrath e Perrot15.07: Dopo tre poligoni: Laegreid davanti, a 14? Rastorgujevs, a 31? Fillon Maillet, a 35? Wright, Hartweg, T.