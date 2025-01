Lanazione.it - Il lavoro... si impara. Corsi per disoccupati: "Le alternative ci sono"

Leggi su Lanazione.it

Nuovo percorso formativo per giovani: largo alle possibilità per 180 ragazzi nell’Empolese Valdelsa, grazie al progetto “K.Y.T. – Know Your Talent“.aperte le iscrizioni per aderire all’iniziativa gratuita, finanziata dalla Regione Toscana e inserita nell’ambito di Giovanisì. Un’occasione concreta per ie inattivi tra i 18 e i 34 anni, che potranno acquisire competenze e orientarsi nel mercato del. I dettagli di quello che a livello regionale è inquadrato come progetto "Talenti in azione"stati presentati nella sede dell’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa alla presenza del direttore dell’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa (Asev), Tiziano Cini e dei partner, ovvero Co&So, Centro Life, Promocultura, Adiacent, Podere Maccanti e Consorzio Moda Italia.