DIRETTA Serie A derby Torino-Juventus | segui la cronaca LIVE

L’attesa è finita: è tutto pronto per la stracittadina tra granata e bianconeriReduce dalla disfatta in Supercoppa italiana contro il Milan, latorna in campo in campionato nella prima giornata di ritorno diA e lo fa in una partita niente male: ilcontro il. Finito nel mirino della critica insieme all’operato di Cristiano Giuntoli sul mercato, Thiago Motta ha un bisogno vitale di ritrovare i tre punti, ma lo farà con una lista di indisponibili davvero lunga.A,la(ANSA FOTO) – calciomercato.itOltre ai lungo degenti Bremer, Cabal, Milik e allo squalificato Locatelli, il tecnico italo-brasiliano dovrà fare a meno di Francisco Conceiçao, Dusan Vlahovic e Rouhi. La squadra allenata da Paolo Vanoli dal canto suo, ha la grande occasione di riconquistare il proprio pubblico e farà di tutto per tornare alla vittoria tra le mura amiche dopo un lungo digiuno.