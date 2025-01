Lanazione.it - "Biotecnopolo. Stop ostruzionismo con i fondi Ue"

"L’arrivo di 33 milioni di euro di finanziamento da parte dell’Ue perè la dimostrazione di come il progetto ideato da Enrico Letta nel 2021 fosse di interesse e di respiro internazionale, ne riconosce il valore e fornisce le risorse per dare gambe al progetto, cosa che non ha fatto il governo Meloni che in due anni ha messo in atto uncon tagli e omessi interventi". Così la consigliera regionale Pd, Elena Rosignoli, dopo il primo via libera della Commissione della procedura di finanziabilità di 130 milioni di euro alla rete di istituti di ricerca per prevenire e fronteggiare rischi pandemici globali, l’European vaccines hub for pandemic. "L’investimento europeo supplisce ai tagli e ai ritardi del governo – afferma l’esponente Pd – con appesantimenti burocratici e cambi di statuto e congelamento bandi, tagliando fuori Toscana life science, socio fondatore.