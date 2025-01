Cityrumors.it - Bancomat, nel 2025 aumenteranno le commissioni: le novità

Leggi su Cityrumors.it

ha introdotto delle importantiper quanto riguarda leche i commercianti devono pagare sugli acquistiIl pagamento delleè un’imposizione che limita, e non poco, il pagamento in esercizi commerciali tramite. Il commerciante, più spenderà di, più sarà propenso a preferire i contanti, talvolta arrivando anche a inventare degli stratagemmi per evitare di fornire il servizio al cliente. Un limite che, però, il nuovo governo non sarebbe intenzionato a rimuovere., nelle: le– Cityrumors.itAnzi, a dire il vero, l’ostacolo nei prossimi mesi si farà ancora più alto e problematico per tutti coloro che sono proprietari di negozi e che saranno costretti ad accettare i pagamenti tramite