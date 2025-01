Anteprima24.it - Todisco (Consorzio Volturno): “Con De Luca sulla sfida per l’autonomia idrica”

Tempo di lettura: 2 minuti“Fa piacere che nella Conferenza stampa il presidente Deabbia inserito fra le priorità la questione del”. Lo dice Francescocommissario straordinario regionale deldi Bonifica dela commento dell’incontro stampa di Palazzo Santa Lucia. “Una questione – ha aggiunto– che mette in risalato la responsabilità ed il ruolo strategico dei Consorzi di bonifica che sono chiamati, grazie all’intervento ed ai finanziamenti della Regione Campania, alla realizzazione di opere fondamentali per la comunità campana. In particolare ildi Bonifica delè chiamato alla realizzazione del progetto dell’invaso collinare di Sessa Aurunca il cui inizio dei lavori, nello scorso dicembre, ha visto la presenza del Governatore”.