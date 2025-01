Mistermovie.it - Mister Movie | La casa di Anthony Hopkins distrutta dagli incendi in California

La tragedia degliboschivi continua a colpire Los Angeles, distruggendo case e lasciando dietro di sé devastazione e perdite incolmabili. Tra le vittime di questa catastrofe figura anche Sir, leggendario attore di Hollywood, la cuia Pacific Palisades è stata completamentedalle fiamme.perde la suaa causa deglia Los Angelesclass="wp-block-heading">Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore ottantasettenne, celebre per i suoi ruoli iconici in Il Silenzio degli Innocenti e nella saga di Thor, si trovava nel Regno Unito al momento della tragedia e non ha dovuto affrontare un’evacuazione. Tuttavia, questa non è la prima volta cheaffronta una perdita simile: nel 2000, la sua residenza in Inghilterra fuda uno, e solo un anno prima dell’acquisto della proprietà di Pacific Palisades, la suadi Malibu era stata minacciata dalle fiamme.