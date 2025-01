Liberoquotidiano.it - Milano: procura attende consulenze su caso Ramy, 'fermo' numero indagati e accuse

, 10 gen. (Adnkronos) - Nessuna modifica del capo di imputazione e deldegli. Le immagini dell'inseguimento dello scooter su cui viaggiavaElgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in via Quaranta all'angolo con via Ripamonti, nel quartiere Corvetto a, creano dibattito e ricevono critiche anche in, ma non incidono (per ora) nell'indagine: restano quattro - tre carabinieri e il ventiduenne alla guida del T Max - glidell'incidente. Il vicebrigadiere alla guida della gazzella che affianca lo scooter deve rispondere di omicidio stradale, come l'amico della vittima in sella al mezzo a due ruote. I due militari che invece hanno chiesto al testimone oculare di cancellare il video sugli ultimi istanti di vita diElgaml sonoper favoreggiamento e depistaggio.