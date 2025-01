Lettera43.it - Meloni riceve Zelensky a Roma: «Dall’Italia sostegno totale»

Dopo la cancellazione dell’incontro trilaterale previsto con il presidente statunitense Joe Biden, trattenuto in patria a causa dei devastanti incendi a Los Angeles, il leader ucraino Volodymyrha anticipato il suo arrivo in Italia previsto per oggi 10 gennaio. Ieri sera ha incontrato la premier Giorgia, dalla quale ha ricevuto la conferma dell’impegno italiano nela Kyiv. Venerdìincontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.: «Grato all’Italia per il suo fermo supporto alla difesa aerea dell’Ucraina»Nel bilaterale, si è discusso di sicurezza, sviluppi globali e preparativi per la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, che si terrà quest’anno proprio a. «Durante il mio incontro con Giorgiaqui in Italia, abbiamo discusso del supporto cruciale per proteggere la nostra gente, le nostre città e i nostri villaggi dagli attacchi russi, come il recente orribile attacco a Zaporizhzhia.