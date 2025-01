Thesocialpost.it - Italia, terremoto: due scosse nella notte. Torna la paura

AMPEZZO (UDINE) – Una scossa didi magnitudo 3.6 è stata registrata, precisamente alle ore 02:42, con epicentro situato ad Ampezzo, in provincia di Udine. Il sisma, avvertito anche nei comuni limitrofi, ha avuto una profondità stimata di 7.1 km.Poco più di due ore dopo, alle 04:47, una seconda scossa di magnitudo 2.7 è stata rilevata a una distanza di appena 2 km a nord-est di Ampezzo. Anche in questo caso, il sisma non ha provocato danni significativi né feriti.Le autorità locali e la Protezione Civile hanno monitorato attentamente la situazione, confermando che non vi sono state conseguenze rilevanti per la popolazione o per le strutture. Tuttavia, la popolazione è stata colta di sorpresa, con molte persone che hanno avvertito distintamente entrambe le