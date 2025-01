Ilgiorno.it - Il sindaco richiama i concittadini:: "Seguite il Consiglio comunale"

, nessun cittadino presente: è vero che il Comune di Morimondo ha poco più di mille abitanti, ma ilMarco Iamoni, eletto nel 2024, a margine dell’ultima seduta dell’anno non ha potuto fare a meno di sottolineare il mancato interesse per le questioni amministrative. "I temi trattati nell’ultimosono stati l’approvazione del bilancio previsionale, alcuni regolamenti e adempimenti formali previsti dalla normativa vigente e abbiamo approvato le linee guida, condivise con altri comuni, in merito al potenziale futuro dell’ospedale di Abbiategrasso – ha spiegato il primo cittadino –. Come è già accaduto, nessun cittadino ha partecipato alla seduta. Non so come leggere questa cosa, forse gli orari delnon si conciliano con gli impegni dei residenti oppure, ma spero non sia così, vi è poco interesse alla partecipazione".